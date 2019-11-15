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Marmaray'da feci olay

Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılıp düşen yaşlı bir adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı.

Bacağından yaralanan adam, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.


Marmaray Atalar durağında saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 75 yaşlarında bir adam, tren durakta durduğu sırada tansiyonunun düşmesiyle bayıldı. Raylara doğru düşen adamın bacağı tren ile platform arasında sıkıştı. Yaşlı adam bacağından, elinden ve kafasından yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. Yaşlı adam sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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