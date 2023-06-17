Marmaray'da intihar girişimi seferleri aksattı

İstanbul'da Marmaray Üsküdar durağında intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar durağında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs Mamaray'da trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaralı şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan güvenlik görevlileri yaralı vatandaşın görüntüsünü almaya çalışan basın mensuplarına müdahale etti.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra Marmaray Üsküdar durağında bir kişinin yaşamına son vermeye çalıştığı ve bu nedenle seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.