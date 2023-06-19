İhlas Haber Ajansı

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Marmaray'da köpek krizi: Yasak deyince tartışma çıktı

Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu. Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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