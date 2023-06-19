Marmaray'da köpek krizi: Yasak deyince tartışma çıktı

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu. Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.