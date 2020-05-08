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Marmaray'dan iki kıta arası geçiş yapan yük treni havadan görüntülendi

Gaziantep ve Adana’dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni Marmaray’dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı.

Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni Marmaray'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Drone ile havadan görüntülenen trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk yaptı.



Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni Marmaray'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trende yolculuk yaptı. Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray'dan geçen yük treni drone ile havadan görüntülendi.

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