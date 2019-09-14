Marmaris'te üçüncü gün sonunda Ogier zirvede Lappi ikinci

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci yarışı Türkiye Rallisi'nde üçüncü gün sonunda da Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Son 6 yılın şampiyonu ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, 13 etap sonunda 3.20.12'lik derecesiyle liderliği elinde tutarken bir diğer Red Bull sporcusu Esapekka Lappi, günü takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı olan Türkiye Rallisi'nde Red Bull rüzgarı devam ediyor. Red Bull sporcuları Marmaris'te üçüncü güne de damga vurdu. Türkiye Rallisi'nde üçüncü gün sonunda Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirveye yerleşti. Fransız pilot, 3.20.12'lik derecesiyle son güne lider girmeyi başardı. Ogier'in takım arkadaşı ve bir diğer Red Bull sporcusu Esapekka Lappi ise liderin 0.2 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nin üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları ikişer kez geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede bir diğer Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville ise 3.24.50.2'lik derecesiyle genel klasmanda 8'inciliği elde etti.

Türkiye Rallisi'nde şampiyonun belli olacağı son gün ise pilotlar 4 etap koşacaklar. Marmaris'te düzenlenen Türkiye Rallisi'nin tüm heyecanı, yarın saat 22.00'de RedBull.com/motorsporlari ve Red Bull TV'den de takip edilebilecek.