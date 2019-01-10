Marsh, Türkiye'de kefalet sigortasına olan talebi büyütecek

Dünyada yaygın olarak tercih edilen kefalet sigortası, Türkiye'deki alışılagelmiş yapıda bankaların verdiği teminat mektuplarının sigorta şirketi tarafından bir poliçe kapsamında verilmesine olanak sağlıyor.

Dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, şirketlere her alanda önemli kolaylıklar sunan kefalet sigortası ürünü ile bu alandaki talebi Türkiye'de artırmayı amaçlıyor. Kefalet sigortası kapsamında açıklamalarda bulunan Marsh Türkiye CEO'su Hakan Kayganacı, Türkiye'deki alışılagelmiş yapıda bankaların verdiği teminat mektuplarının sigorta şirketi tarafından bir poliçe kapsamında sunulması anlamına gelen 'kefalet sigortası'nın getirdiği avantajlara değindi.

Diğer sigortalarda iki taraf varken, kefalet sigortasında taraf sayısının üçe çıktığını aktaran Kayganacı, yüklenici (borçlu), lehdar (işveren) ve kefalet sigortasını yaparak garanti mektubunu veren sigortacı garantörün de söz konusu tarafları oluşturduğunu aktardı. Kayganacı, "Bu sigorta; yüklenicinin sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda lehdara ilgili bedelin ödenmesini sağlayan bir garanti. Kefalet sigortası böylece yüklenicinin sorumluluklarını garanti altına alıyor" diye konuştu.

Kefalet sigortasına özel birim barındıran tek broker

Kayganacı, şirketlerinin kefalet sigortası özelinde Finansal ve Profesyonel Risk Çözümleri (FinPro) Birimi'nin, yerel ve küresel sigorta/reasürans şirketlerinden kapasite sağlanması, kefalet senetlerinin (teminat mektubu) düzenlenmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi gibi konu ile ilgili tüm hizmetleri müşterilerine sunduğunu vurguladı.

Şirket olarak lider küresel teminat sağlayıcıları ile geliştirdikleri uzun süreli ilişkiler sayesinde, son derece rekabetçi koşullar oluşturarak, müşterileri için teminat mektubu çözümleri bulabildiklerini ve geliştirebildiklerini vurgulayan Kayganacı, "Şirketimiz, küresel yapısında sadece bu konuya özel bir birim bulunduran tek broker olarak da rakiplerinden ayrılıyor" dedi.

"Banka limitlerini yatırıma yönlendirme fırsatı sunuyoruz"

"Kefalet Sigortası hizmetiyle şirketlere gerçek bir değer katmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Kayganacı, şu açıklamaları yaptı: "Banka kredi limitlerini teminat mektupları ile bağlamak yerine, kefalet sigortası kullanarak banka limitlerini yatırıma yönlendirme fırsatı sunuyoruz. Özellikle inşaat ve altyapı yatırımları ekibimizin tecrübesi sayesinde küresel ölçekte iş yapan Türk müteahhitlerini çok iyi tanıyoruz. Bu alandaki tecrübelerimizi diğer sektörlerdeki müşterilerimize de aktararak, sigorta brokerliği ve risk danışmanlığı uzmanlığıyla kefalet sigortasına olan talebi büyütmeyi hedefliyoruz. Karşılıklı ticaretin ve taahhütlerin olduğu her işte potansiyel kefalet sigortası fırsatını değerlendirilmeleri gerektiğini müşterilerimize öğütlüyor ve kefalet sigortası ürününü yalnızca inşaat işleri için düşünmenin en büyük hata olduğunun altını çiziyoruz. Banka mektubu kullanan tüm firmalar potansiyel olarak bu sigortayı da kullanabilirler. Önemli olan doğru işte doğru teminat yapısını kurgulamak".