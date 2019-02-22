Marsh'tan Türkiye'deki 50'nci yılında yatırım sinyali

Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanlarının önemli isimi Marsh, Türkiye'deki 50'nci yılını, iş ortaklarının da dâhil olduğu bir gece ile kutladı. Düzenlenen davette konuşan Marsh Türkiye CEO'su Hakan Kayganacı, Marsh Türkiye'nin bölgedeki en önemli ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "Türkiye, bölge içerisindeki stratejik önemi sebebiyle yatırım yapılmaya açık bir ülke olarak konumlandırılıyor. Bu doğrultuda hem bölge yönetiminin hem de Marsh Türkiye yönetiminin, büyüme ve yatırım hedefleri devam edecektir" dedi.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi olan Marsh, Türkiye'deki 50'nci yılını tüm iş ortaklarının yer aldığı bir gece ile kutladı. Düzenlenen davete, Marsh & McLennan Companies Grup Şirketleri Guy Carpenter, Mercer ve Oliver Wyman'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Marsh Türkiye'nin iş ortakları katıldı.

Davette konuşan Marsh Türkiye CEO'su Hakan Kayganacı, temellerinin atıldığı 1969 yıllından bu yana yarım asrı bulan zaman zarfında; sektördeki öncü ve lider konumlarını koruduklarını vurguladı. Kayganacı, "Broker olarak temel görevimiz müşteri ve sigorta firmaları arasındaki çift taraflı iletişimi en şeffaf ve en etik şekilde yürütmek. Müşterilerimizin risklerini ve taleplerini doğru şekilde analiz edip sigorta firmalarına iletirken, aynı zamanda sigorta şirketlerin sağladığı teminatları ve faydaları da doğru iletişimle müşterilerimize aktarıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Türkiye, bölgenin en güçlü ülkelerinden biri"

Sigorta brokerlik ve risk danışmanlığı alanında uzun yıllardır sürdürdükleri konumları gereği; hem Türkiye'de hem de dünyada brokerlik alanında, sürekli büyüme ve yenilik peşinde koştuklarını anlatan Kayganacı, "Marsh Avrupa bölgesi yapılanmamıza baktığımızda Marsh Türkiye, bölgedeki en önemli ülkelerin başında yer alıyor ve bölge içerisinde yatırım yapılmaya açık bir ülke olarak konumlandırılıyor. Bu doğrultuda hem bölge yönetiminin hem de Marsh Türkiye yönetiminin büyüme ve yatırım hedefleri devam edecektir" dedi.

2.1 TL prime aracılık ediyor

Marsh Türkiye'nin sigorta brokerlik sektöründe 2.1 milyar TL'lik prime aracılık ettiğini aktaran Kayganacı, yeni büyüme stratejileriyle pazar paylarını genişletmeyi planladıklarını vurguladı. Geçen yıl imzalanan 5,6 milyar dolar karşılığında Jardine Lloyd Tompson'ı (JLT) satın alma anlaşmasını takiben, MMC & JLT entegrasyonunun bu sene tamamlanacağını açıklayan Kayganacı, iki şirket birleşmesinin getirdiği sinerji ile çok daha güzel işlere imza atacaklarının altını çizdi.

Kayganacı, şu an İstanbul dışında hizmet verdikleri dört bölgeye yenilerini eklemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Pazarın en önemli ve en iyisiyiz"

Etkinlikte konuşan Marsh Orta ve Güneydoğu Avrupa CEO'su Lukas Herrmanns ise Marsh Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, Marsh olarak bölgede çift haneli büyüdüklerini belirtti. Herrmanns, "Marsh Türkiye ayrıca en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. Bölge yönetimi olarak büyümeyi daha da hızlandıracak yeni aksiyon planlarını oluşturmak için çalışıyoruz. Bu sayede hem Marsh Türkiye'nin hem de bölgenin büyüme performansının artacağına inanıyoruz. Broker pazarındaki lider konumumuzu korumak için pazara ve bölgeye yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.