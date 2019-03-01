Mart ayı Beylikdüzü'nde sanat dolu geçecek

Mart ayında; tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasının yıldızları Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek kültür ve sanatla dolu anlar yaşanmasını sağlayacak.

Mart ayında, Beylikdüzü'nde ünlüler geçidi yaşanacak. BAKSM'de düzenlenecek tiyatro, konser ve söyleşilerle vatandaşlar keyifli, eğlenceli ve sanat dolu günler geçirecek. Devrim Nas, Genco Erkal, Haldun Dormen, Hande Soral, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Tülay Günal, Ahmet Aslan, Bülent Ortaçgil, Sinan Meydan, Yılmaz Gruda ve Zeynep Oral gibi isimlerin ön plana çıktığı BAKSM Mart ayı kültür sanat etkinlikleri, 1 Mart Cuma günü, dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi'nin muhteşem gösterisiyle başlayacak.

Esaretin Bedeli, Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahnelenecek

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde, Mart ayı boyunca tiyatro dünyasının ünlü isimleri, tiyatro severlere sanat dolu anlar yaşatacak. Mart ayının ilk tiyatro etkinliği olan Dali'nin Kadınları'nda, Devrim Nas, Hande Soral ve Hatice Aslan, seyircilere muhteşem bir gece yaşatacak. 1984 Büyük Gözaltı adlı oyunda Rutkay Aziz ve Taner Barlas, sanatseverlerle buluşacak. Duayen oyuncu Haldun Dormen ‘Bir Zamanlar Gazinoda' adlı oyunda izleyenleri kendine hayran bırakırken, Genco Erkal ve Tülay Günal da ‘Yaşamaya Dair' ile seyircilerin karşısında olacak. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahnelenecek Esaretin Bedeli adlı oyunda ise sevilen oyuncu Kerem Alışık, yaşama umutla bağlı olmanın insanın yaşamını nasıl değiştirebileceğini gözler önüne serecek.

Mart ayı programında çocuklar da unutulmadı. Turta Girmemiş Orman adlı oyunda, Devlet Tiyatrosu'nun genç ve yetenekli oyuncuları, minik tiyatro severlere harika dakikalar yaşatacak.

Meydan, Oral ve Gruda Hayranlarıyla Buluşacak

Mart ayında BAKSM'de düzenlenen söyleşi etkinliklerinde; Tarihçi Sinan Meydan, Gazeteci Yazar Zeynep Oral ve ünlü oyuncu Yılmaz Gruda, hayranlarıyla buluşup bilgi ve yaşam deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Sanatseverleri keyifli dakikalar bekliyor

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Mart ayında müzik dünyasının ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. 2 Mart'ta, Anadolu müziğini Batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan seslendireceği türkülerle yüreklere dokunurken, ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil ise 16 Mart'ta BAKSM'de seslendireceği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın Kadınlar Günü Konseri, Beylikdüzü Kültür Sanat Derneği Bayladı Korosu ve Beylikdüzü Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri de Mart ayında müzikseverlerin heyecanla beklediği konserler arasında yer alıyor.

BAKSM'de düzenlenen tiyatro, konser ve söyleşi etkinlikleri hakkında bilgi almak isteyen sanatseverler www.beylikduzu.istanbul adresine girerek etkinlik takviminden detaylı bilgiye ulaşabilir; etkinliklere ait biletleri ise BAKSM gişesinden temin edebilirler.