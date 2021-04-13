Mart ayında ekonomi gündeminde en çok dolar kuru konuşuldu

Kısa Çalışma Ödeneği ve Ekonomi Reform Paketi de gündemde yer alan diğer başlıklar oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Mart ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, dolar kuru Mart ayında ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlığı oldu. Pandemi döneminde finansal destek sağlama amacıyla oluşturulan Kısa Çalışma Ödeneği ve Ekonomi Reform Paketi de gündemde yer alan diğer başlıklar oldu.

Şubat ayını 7,37 TL seviyesinde kapatan dolar kuru, Mart ayının ilk işlem gününe düşüş yaşayarak 7,29 TL seviyelerinde başlangıç yaptı. Şubat ayında 6,90 TL'ye kadar düşüş yaşayan dolar kuru, Mart ayında yukarı yönlü ivmeyle gündeme geldi.

Brent tipi ham petroldeki fiyat artışı, ABD tahvil faizlerinin enflasyon endişesi ile 1.6 seviyesini aşması ve geçtiğimiz ayın en yüksek seviyesini 30 Mart tarihinde gören dolar kuru, yukarı yönlü ivme göstererek 8,50 TL seviyesini test ettikten sonra 8,30 TL seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni başkanı Kavcıoğlu'nun, Genel Kurul'da yaptığı konuşma ve faizlerin enflasyonun üzerinde kalacağını belirtmesiyle birlikte dolar kuru 8,80 TL'nin altına düşerek Mart ayını 8,23 TL seviyesinde kapattı. Ay boyunca yaşanan gelişmelerle birlikte dalgalanmalar yaşayan dolar kuru, 153 bin 89 habere konu olarak Mart ayı ekonomi gündeminin zirvesinde yer aldı.

TCMB'deki bayrak değişiklikleri piyasayı etkiledi

Mart ayında TCMB'de önemli bir atama gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkanlığı'na 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal görevden alınarak, yerine eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. 21 Mart'ta gerçekleşen atama sonrasında piyasalarda yaşanan ufak çaplı dalgalanmalar ise Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalarla giderildi. Merkez Bankası 30 Mart tarihinde bir görev değişikliği ile daha gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine ise Mustafa Duman getirildi. Ay boyunca yapılan atamalar ve faiz kararları ile birlikte 68 bin 381 haberde yer alan TCMB, MTM'nin hazırlamış olduğu ekonomi raporu listesinin 5. sırasında kendisine yer buldu.

Kısa Çalışma Ödeneği son buldu

Mart ayında gündeme gelen diğer bir konu ise, Kısa Çalışma Ödeneği oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerle, 26 Mart 2020 tarihinde başlatılan ve işyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, çalışamadıkları dönem için finansal destek sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği, 31 Mart 2021 itibari ile sona erdi. İşverenler için 2020 Ağustos ayı itibarı ile uygulamaya giren normalleşme desteği ise devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlanan finansal destek, zaman zaman uzatılsa da geçtiğimiz Mart ayında sona ererek medyada toplam 16 bin 126 haberde yer aldı.

Ekonomi Reform Paketi kitapçığı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Hazırlanan Pakette, reformlar için "Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim" ana hedefi belirlendi. Kitapçığa göre; "makroekonomik politikalar" ve "yapısal politikalar" olmak üzere iki ana reform alanı bulunurken her iki ana hedef altında 5'er başlık belirlendi. Yatırım ortamının güçlendirilmesinden çalışma hayatına, kurumsal yapıdan enflasyonla mücadeleye her alandan başlıklar içeren Ekonomi İstikrar Paketi, Mart ayı boyunca toplam 8 bin 12 haberde konu başlığı oldu.