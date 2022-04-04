Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı

Enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Mart ayının zam şampiyonu mazot oldu. Mart ayında en fazla pahalanan ürünler, motorin yüzde 32,67, benzin yüzde 24,41, kömür ücreti yüzde 23,47, kuru soğan yüzde 20,56, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 20,01, kıvırcık yüzde 17,51, beyaz lahana yüzde 17,10, portakal yüzde 16,36, mantar yüzde 15,54, kuzu eti yüzde 14,95, tavuk eti yüzde 14,88, tüp gaz ücreti yüzde 14,57, dana eti yüzde 14,42, LPG (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 14,33, ayçiçek yağı yüzde 13,34,muz yüzde 13,11, armut yüzde 12,88, odun ücreti yüzde 12,18, toz şeker yüzde 11,26, mücevher (altın) yüzde 10,62 olarak gerçekleşti.

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Kabak yüzde 23,26, domates yüzde 9,91, elektrik ücreti yüzde 9,70, ıspanak yüzde 8,73, kazak (kadın için) yüzde 7,89, hırka (kadın için) yüzde 6,33, maydanoz yüzde 6,33, nane yüzde 6,25, pırasa yüzde 5,77, kaban (erkek için) yüzde 5,44, kazak (erkek için) yüzde 4,69, erkek mont yüzde 4,66, havuç yüzde 4, kahve yüzde 3,78, kuru fasulye yüzde 3,18, salatalık yüzde 3,10, kaban (kadın için) yüzde 3,09, bulgur yüzde 2,81, salça yüzde 2,46, mercimek yüzde 2,44."