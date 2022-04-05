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Mart ayında Muud'da en çok Bergen dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Dijital müzik platformu Muud'un Mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen ‘Bergen'e Saygı' albümü en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Semicenk'in seslendirdiği ‘Düşer Aklıma' şarkısı oldu. Yabancılarda ise Billie Eilish'in No Time To Die parçası ile Inna'nın son albümü dinlendi.



Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un Mart ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada arabeskin önemli isimlerinden Bergen'in eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Bergen'e Saygı' albümü yer aldı. Albümde Bergen'in şarkılarını Türk müziğinin önemli kadın seslerinden Gülşen, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Melek Mosso ve Jehan Barbur gibi isimler seslendirdi.



Semicenk ‘Düşer Aklıma' bir numarada


Gerçek ismi Cenk Baş olan ve katıldığı müzik yarışmasında başarılı performans gösteren Semicenk, ‘Düşer Aklıma' parçası ile yerli single listesinde zirveye ulaştı.



Yabancılarda zirve Billie Eilish'in


Dijital müzik platformunda en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Billie Eilish'in ‘No Time To Die' şarkısı oldu. Ayrıca Billie Eilish, bu ay en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında da ilk sırada En çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise INNA son albümü ile zirveye yerleşti.



En çok dinlenen yerli single'lar


Semicenk - Düşer Aklıma


Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak


Tarkan - Geççek


Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Hasat


Edis - Arıyorum


Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi


Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil


Emir Can İğrek - Kor


UZI - ARASAN DA



En çok dinlenen yerli albümler


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen


Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız


Sinan Akçıl - Piyanist 2


Bergen - Acıların Kadını


Uzi - Kan


Cem Adrian - Gökyüzümün Yıldızları


Müslüm Gürses - Küskünüm


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği


Lvbel C5 - C5MODE


Gazapizm - HİZA



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Tarkan


Gülşen


Bergen


Semicenk


Edis


UZI


Mustafa Ceceli


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Emir Can İğrek



En çok dinlenen yabancı albümler


INNA - Champagne Problems #DQH2


ROSALA - MOTOMAMI


BTS - BTS, THE BEST


The Weeknd - The Highlights


Indila - Mini World (Deluxe)


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)


Olivia Rodrigo - SOUR


Mneskin - Chosen


Lil Nas X - MONTERO


JP Cooper - She



En çok dinlenen yabancı single'lar


Billie Eilish - No Time To Die


Mneskin - Beggin'


INNA - Cryo


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY


The Weeknd - Take My Breath


INNA - Gimme Gimme


Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT


Olivia Rodrigo - good 4 u


Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY


Billie Eilish & Khalid - lovely



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


Billie Eilish


INNA


Eminem


The Weeknd


Doja Cat


Camila Cabello


Mneskin


Metallica


Evgeny Grinko


BTS

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