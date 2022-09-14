Martı, Micromobility America'ya katılıyor

Türkiye'nin önde gelen mobilite platformlarından Martı, dünyanın en prestijli mikromobilite etkinliklerinden biri olan Micromobility America'ya katılıyor.

Mikromobilite alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Martı, en önemli mikromobilite etkinliklerinden biri olan Micromobility America'da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. 15-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğin ilk gününde Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, gelişmekte olan pazarlarda mikromobilite şirketi olmak konusunda 20 dakikalık bir konuşma yapacak. 15 Eylül günü yerel saatle 14.30'daki oturumda Öktem, dünya çapında çok sayıda sektör profesyoneline, şirketlerinin ve Türkiye'de mikromobilite pazarının hikayesini anlatacak. Oğuz Alper Öktem ayrıca sektör fikir önderleriyle gerçekleştirilecek olan bir podcast serisine de konuk olacak.

Sektörün küresel öncüleri buluşuyor

Fuar bölümünde yer alacak Martı standında ziyaretçiler bilgilendirilirken, şirketin mikromobilite ürünleri ve çalışmaları tanıtılacak. Teknoloji inovasyonunun dünya başkentinde mikromobilitenin en iyi küresel kurucuları, düşünürleri ve liderlerinin buluşacağı Micromobility America'ya 500'den fazla şehirden ve startup'tan sektör lideri kurucular, gazeteciler, yatırımcılar, analistler, teknoloji uzmanları ve politikacılar katılacak.