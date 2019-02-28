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Martı Projesi'nin ilk etabı Mart ayında açılıyor

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart’ta açılıyor.

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart'ta açılıyor. Projenin son durumu havadan görüntülenirken ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesi'nden ilk vapur seferleri başlayacak.


Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin son durumu havadan görüntülendi. 8 Mart'ta ilk etabın açılışının yapılacağı Martı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü görülürken, ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesinden vapur seferleri de başlayacak.

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