Martı Projesi'nin ilk etabı Mart ayında açılıyor

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin ilk etabı 8 Mart'ta açılıyor. Projenin son durumu havadan görüntülenirken ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesi'nden ilk vapur seferleri başlayacak.

Martı Projesi olarak bilinen Kabataş Meydan düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesinin son durumu havadan görüntülendi. 8 Mart'ta ilk etabın açılışının yapılacağı Martı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde çalışmaların sürdüğü görülürken, ilk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesinden vapur seferleri de başlayacak.