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Martıların yemek kavgası

Bostancı’da sokaklara bırakılan kedi mamaları, martıların kavgasına sebep oluyor.

Bostancı'da sokaklara bırakılan kedi mamaları, martıların kavgasına sebep oluyor. Birçok noktada vatandaşın bıraktığı ekmek atıklarını, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bırakılmaması özellikle martıları, kedi mamalarına mecbur kıldı.


İstanbul Bostancı'da sokaklarda hayvanseverlerin bıraktığı kedi mamalarını yiyecek olarak paylaşamayan martılar, birbirleri ile kavgaya tutuştu. Beyaz ve asil duruşuna rağmen, vahşi hayvan kategorisinde olan martılar, birbirlerinin kanatlarına saldırarak insanların pek görmediği bir kavga ortaya çıkarttı.


Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Bostancı'da sokakların boş olduğu saatlerde tarihi ışık tutacak kareler çekerken bu sırada martıların sert kavgasına şahit oldu. Fotoğrafçı Meleke, martıların ilginç kavgasını görüntüledi. 2 inatçı martının kavgasının kendilerine zarar verecek boyutlara ulaşması üzerine Adem Meleke, fotoğraf çekmeyi bırakarak martıları ayırdı. Martılar sokaktan kovalanınca kavga sona erdi.

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