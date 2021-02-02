MARUF'ta ‘atık' konusu masaya yatırılacak

Belediyelerin bu süreçte neler yapması gerektiği, nasıl bir yönetim sergilemeleri gerektiği konusu MARUF'ta masaya yatırılacak.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl Ekim ayında düzenlenecek olan Marmara Urban Forum'un (MARUF) en önemli gündemlerinden biri atık konusu olacak. Belediyeler ikili toplama sistemine geçecek mi? Avrupa'da başarılı olan ceza uygulaması ülkemizde de uygulanabilir mi? Belediyeler topladıkları atıkları ne yapacak gibi bir çok konu başlığı forumda gündeme gelecek.

Uzun yıllardır belediyelerle işbirliği içinde atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetleri yürüten Benli Recycling Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, “Atık ayrıştırma ve toplama konusunda konuşulması gerekenlerden birisi belediyelerin ‘atıktan para kazanmalıyız' yanılgısından kurtulmaları gerekliliğidir. Çünkü bir şeyden para kazanmanız için yatırım yapmanız gerek.” dedi.

Benli şöyle devam etti: “Bir diğer konuşulması gereken konu ise belediyeler cezai uygulamaları hayata geçirmeliler. Yani vatandaş geri dönüşüm yapmıyorsa, atığını ayrıştırmıyorsa bu konuda belediyelerin yaptırıma başvurmaları gerekiyor. Ödülden çok ceza daha etkili bir yöntem. Bu yaptırımlar olmazsa bu atıkların kesinlikle toplanmayacağına inanıyorum. “Atık Nakit” veya atık karşılığı hediye gibi uygulamalardan en azından şimdilik uzak durmaları gerekiyor. İlkokullarda belki uygulanabilir. Toplanan atık karşılığı kitap verilebilir mesela. Fakat biz yetişkinler için bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu tür teşvikler okuldaki çocuklar için kullanılabilir.”

Ele alınması gereken başka bir konunun ise sokak toplayıcıları meselesi olduğuna değinen Ömer Benli, “Hepimiz onların zor şartlarda çalıştıklarını, yaşadıklarını biliyoruz. Bu insanların herhangi bir sosyal güvenceleri de yok. Belediyelerin bu insanları kurduğu ya da kurdurttuğu sistemlere sosyal güvencesi olacak şekilde entegre etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz, Odunpazarı Belediyesi ile çalışırken ilçenin atıklarının yarısını toplamak için kurduğum 38 kişilik bir ekibim vardı ve bu 38 kişinin 22 tanesi sokak toplayıcısıydı. Sosyal güvenceleri vardı, elbiseleri vardı, hijyenlerine dikkat ediyorlardı, sabah 08.00 akşam 18.00 çalışıyorlardı ve mesaiye kalınca ek mesai ücretlerini de alıyorlardı. Benim tek başıma bunu yapmamdan ziyade herkesin bunu yapması gerekiyor.” şeklinde konuştu.