MARUF'un gündemlerinden biri akıllı şehir uygulamaları olacak

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum'un (MARUF) gündem maddelerinden biri de akıllı şehir uygulamaları olacak.

Son yıllarda belediyelerin önemli gündemlerinden biri akıllı şehir uygulamaları oluyor. Teknolojiyi şehir yaşamına yaymak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışan birçok belediye, trafik ışıklarından atık toplama yönetimine kadar farklı alanlarda yatırım gerçekleştiriyor. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen MARUF'un gündem maddelerinden biri de akıllı şehir uygulamaları olacak.

Teknolojik gelişmeler şehir yönetimlerini de kolaylaştırıyor. Trafik sinyalizasyon sistemlerinden atık toplama uygulamalarına, haberleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda teknoloji devreye giriyor. Yapılan her yenilik belediyelerin hizmetlerini hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. Akıllı şehir uygulamaları konusunda Japon şirketleri önemli tecrübelere sahip. Bu şirketlerden Hitachi, akıllı şebeke sistemleri üzerine başarılı projeler yürütüyor.

Hitachi Europe Türkiye Ülke Müdürü Murat Yılmaz, 80 milyar dolardan fazla cirosu ve 300 bine yakın çalışanı bulunan, çok farklı sektörlerde üretim yapıp hizmet sunduklarını söyleyerek, “Akıllı şehirler, akıllı şebekeler, mikrogrid projeleri çok uzun yıllardır başarıyla yaptığımız işler. Tokyo'da yaptığımız bir küçük mahalle akıllı şehir mikro şebeke projemiz var. Bu tip projelerin sayısını da her geçen gün attırıyoruz. Hawaii'de, Malaga'da, Singapur'da çeşitli yerlerde akıllı şehir ve akıllı şebeke projelerimiz var” dedi.

Hitachi'nin, ekonomik büyümeyi teşvik ederken şehirlerin daha güvenli, daha verimli ve kullanışlı olmasına yardımcı olan nesnelerin interneti (IoT) çözümleri de sunduğunu ifade eden Yılmaz, “Hitachi Video Analytics (HVA) ve Hitachi Visualization Suite gibi çözümlerle, kamu güvenliği kuruluşlarının gerçek zamanlı durumsal farkındalıklarını sağlamak ve veri odaklı emniyet, ulaşım ile tüm hizmetlerin düzenlenmesini sağlayan çözümleri de mevcut” şeklinde konuştu.

Su geri kazanım konusuna da önem verdiklerini anlatan Yılmaz, ters ozmos ile deniz suyunu arıtıp günde 17 milyon litre temiz su temin edebildiklerine dikkat çekti.