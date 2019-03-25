Masal Müzesi Ekrem Ataer söyleşisine ev sahipliği yaptı

Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde ve duayen kültür ve sanat adamı Sunay Akın'ın koordinasyonunda Kartal'a kazandırılarak her ay binlerce kişinin ziyaret ettiği Kartal Belediyesi Masal Müzesi, kültürel ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu etkinlikler kapsamında yazar ve müzisyen Ekrem Ataer, Türkiye'nin tek Masal Müzesi'nde müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye, Kartallıların ilgisi yoğun oldu. Söyleşiye kendi hayat macerasını anlatmakla başlayan sanatçı Ekrem Ataer, zaman zaman çaldığı bağlamasıyla da dinleyicilerin duygularına dokundu. Ekrem Ataer'in; hayat, insan ve güzellikler üzerine gerçekleştirdiği söyleşi süresince dinleyiciler büyülü bir yolculuğa çıktı. Etkinlik sonunda sevenleri için kitaplarını da imzalayan Ekrem Ataer, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Türk Halk Müziği ile çağdaş müzik unsurlarını bir araya getirmesiyle tanınan Ekrem Ataer, uzun yıllar boyunca çeşitli yayın kuruluşlarında program yapımcısı, yayın koordinatörü ve sunucu olarak görev yaptı. Çeşitli alanlarda çok sayıda eser veren ödüllü sanatçı şu sıralar “Hacıbektaş Senfonisi” adlı eseri üzerine çalışıyor.