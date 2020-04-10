İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maske takarak ölüme meydan okudular

İstanbul’da 4 katlı bir evin çatısını onaran işçilerin, koronavirüsten korunmak için maske takması ancak aşağıya düşmemek için de hiçbir güvenlik önlemi almaması ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da 4 katlı bir evin çatısını onaran işçilerin, koronavirüsten korunmak için maske takması ancak aşağıya düşmemek için de hiçbir güvenlik önlemi almaması ilginç görüntüler oluşturdu.



Yeşilköy'de 4 katlı bir evin çatısını onaran 2 işçinin koronavirüse karşı maske takmasının dışında hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti. İşçiler çatıda yüzlerinde maskeyle saatlerce güvenlik önlemi almadan çalışmaya devam etti. İşçilerin tehlikeli onarımı pes dedirtirken, koronavirüsten korunmak için yüzlerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.