“Maske ve dezenfaktanlara bedelsiz ulaşılmalı”

Hakan Özkul koronavirüsten korunmak için maske ve dezenfektanlara ücretsiz olarak ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Hakan Özkul, Ülkemizde de görülen koronavirüsten korunmada ilk adım olarak maske ve temizlik ürünlerinin önemine dikkat çekti: "Özellikle toplu taşıma araçlarında veya insanların topluca bulunduğu yerlerde ağzımızdan damlacıkların çıkmasını ve bulaşmasını engelleyen maskelere ulaşımın ve el temizlemede kullanılan temizlik malzemelerine, dezenfektanlara ulaşımın çok kolay olması lazım. Sağlık Bakanlığı bu konuda tedbir alabilir. Çünkü korunmak çok daha ucuzdur. Ama hasta olduktan sonra tedavi süreci hem kişi hem de devlet açısından çok daha ağır maliyetlidir. O yüzden devletimizin özellikle de Sağlık Bakanlığımızın bu maskelere ucuz ulaşmasını veya belki bedelsiz ulaşmasını temin etmesini tavsiye ediyorum. Hastalığın önlenmesinde çok önemli bir unsur olacaktır."

“Kronik rahatsızlığı olanlar kalabalıktan uzak durmalı”

Koronavirüsten en çok etkilenen kesimin yaşlılar ve kronik hastalıklara sahip bireyler olduğunu ifade eden Dr. Hakan Özkul, "özellikle kronik hasta olanların kendilerini olabildiği kadar korumaları, toplu taşıma araçlarında veya kalabalık yerlerde bulunmamaları çok önem arzediyor. Çünkü hastalık buralardan kolaylıkla bulaşıyor" diye konuştu.

Koronavirüs'ü nasıl yeneriz?

Koronavirüs bulaştığı taktirde, bu virüsü yenmenin en temel formülünün güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu ifade eden Dr. Hakan Özkul detayları şöyle anlattı:

"Vücut güçlü olursa, vücudun bağışıklık sistemi güçlü olursa, hastalığı çok kolay atlatmak mümkün. Bunun en temel yöntemlerinden biri aşı, ama bu aşı henüz geliştirilmedi. O halde güçlü bir vücuda sahip olmak lazım. Vücudunuz dinç olacak, güçlü olacak ki, hastalık size bulaştığı zaman bu hastalığı çok basit, nezle-grip gibi atlatabilecek halde olacaksınız. Vücudunuzun güçlü olabilmesi için bir kere çok sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Sebze ve meyveleri bolca tüketmek zorundayız. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Bunlar vücut direncimizi, sağlık olmamızı engelleyen unsurlar. Uyku çok önemli, uykusuzluk vücut direncimizi düşüren önemli faktörlerden biridir. Egzersiz de güçlü ve dinç vücut için çok önemli. Virüsle savaşan bağışıklık sistemimizin de güçlü olması bu hastalığı çok kolay bastırabilmemiz için de önemli. Dengeli beslenebilmek için önemli bazı vitamin ve mineralleri içeren gıdaları almak çok önemli. C, D, B12, E ve A vitamini içeren sebze ve meyveleri bolca tüketmek, omega 3 balık yağını yeteri kadar tüketmek, ev yoğurdu, turşu gibi probiyotik içeren gıdalardan istifade etmek vücut bağışıklığını güçlendirmek için çok önemli."