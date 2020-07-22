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Maskesiz yakalanan kadın gazetecinin üzerine yürüdü

Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Taksim'de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi.



Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Ekipler maskesi olmayan ve kurallara uymayan vatandaşları durdurup cezai işlem uyguladı. Maskesini takmayan vatandaşlar ise polisler tarafından uyarıldı. Polis ekipleri ayrıca iş yerlerini de denetledi. Bir iş yerine giren polislerin iş yeri çalışanları tarafından ateşleri ölçülmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar denetimleri takmadığını söylerken, maskesiz yakalanan bir kadın ise çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Genç kadın ne kadar dirense de maske takmadığı için 900 lira cezadan kurtulamadı.

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