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Maslak'ta gökdelenler kırmızı beyaza büründü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Maslak’taki iş kuleleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Maslak'taki iş kuleleri Türk bayraklarıyla donatıldı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenirken, İstanbul'daki iş kulelerine de dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü, büyük beğeni topladı. Binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.

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