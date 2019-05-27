Matematik endişesi başarısızlığa yol açıyor

Dr. Murat Tezer, matematik kaygısının yüksek olması durumunda kaygıya bağlı olarak ders çalışmama isteksizliği oluştuğunu ve sınavda başarısız olmaya neden olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. Allaberen Ashyraliyev, Doç. Dr. Murat Tezer, Yrd. Doç. Dr. Meryem Gülyaz Cumhur, Dr. Hediye Sarıkaya Yetiş, Uz. Şeyma Bozkurt katılımıyla “Matematik Kaygısı'nın” önüne geçilmesi konusunda sunumlar yapıldı.

Panel başkanı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Allaberen Ashyraliyev yaptığı açılış konuşmasında, Matematik bölümünün 2018 yılında gerçekleştirdiği uluslararası konferans hakkında öğrencilere bilgi vererek, yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Az kaygı matematik öğreniminde ve sınavında yarar sağlıyor

Kaygının esas başarılı çocuklarda değil genelde başarma arzusu yüksek olan çocuklarda görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Murat Tezer de, Kaygının yüksek olması durumunda kaygıya bağlı olarak ders çalışmama isteksizliği oluştuğunu ve dolayısıyla sınavda başarısız olma tezini doğurduğunu söyledi. Doç. Dr. Tezer, Çalışma isteğinin ortadan kalkması durumunda ise öğrencinin ders yapamayacak duruma geldiğini ekledi.

Doç. Dr Tezer, matematikte ders çalışma yöntemlerinden bahsederek, az kaygının matematik öğreniminde ve sınavında yararlı olduğunu fakat fazlasının matematik başarısı ve tutumunu ters yönde etkiliğini belirtti. Ayrıca, matematik dersindeki temel öğrenmenin sınıfta öğrenildiğini, not tutarak çalışmanın faydalı olduğunu, çocuğun öğrenim düzeyine göre uygun pekiştirenlerin kullanılmasının faydalarından bahsetti.