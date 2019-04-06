Matematik ve atletizm, Mathletic 2019'da buluşuyor

Türkiye genelinde tüm resmi ve özel okul öğrencilerinin katılım yapabileceği yarışmaya başvurular 12 Nisan akşamına kadar sürecek.

Türkiye genelinde tüm resmi ve özel okul öğrencileri, matematiğin ve atletizmin buluştuğu Mathletic 2019'da yarışacak.Öğrencilerin matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak yeteneklerini ortaya çıkarmak, beden matematikleri hakkında farkındalık oluşturup bu farkındalığa sahip öğrencileri tespit ederek geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmeleri için teşvik etmek amacıyla kurgulanan Mathletic Matematik Yarışması'nın 2019 yılı başvurusu 12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Mektebim İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü Ali Serdar Şeker, spor ve matematik disiplinlerinin bir araya geldiği organizasyon olduğunu belirtirken, öğrencilerin birbirleriyle ile değil de kendileriyle yarıştırmak istediklerini söyledi. Şeker, ayrıca yarışmanın 30 soruluk test ve 4 tane parkurdan oluştuğunu belirtti.

''Spor ve matematik disiplinlerinin bir araya geldi organizasyondur''

Yarışmanın nasıl ortaya çıktığı konusunda açıklama yapan Ali Serdar Şeker, ''Çocukların kendi beden gücünün farkında olmadıkları konusunda gözlemlerimiz mevcut. Örneğin çocuk; koridorda ya da bahçede şu hızla koştuğumda duvarın önünde durabilirim deyip duvara çarpabiliyor. Ya da arkadaş ile oynarken, arkadaşımı şöyle ittirirsem bir şey olmaz diye düşünüp gücünün farkında olmadığından arkadaşının yere düşmesine sebep olup canını acıtabiliyor. Günlük hayattaki bu örneklerin bize gösterdiği şudur ki; Bu yaş grubundaki çocuklar bedenlerindeki fiziksel gücün çok farkında değiller. Biz de buna beden matematiği ismini verdik. Öğrencilerin ve çocukların bu beden matematiği ile ilgili durumları tahmin edebilmeleri, bunun farkına varabilmeleri için bir ürün ortaya koymak istedik. Bunu bir kurguya dönüştürdük ve aynı zamanda da bir organizasyon olmasını istedik. Farkındalık hareketliliği düşüncesiyle 'Mathletic' düşüncesini ortaya koyduk. Hem matematiğin hem de atletizmin içinde bulunduğu bir kurguya dönüştürdük.Spor ve matematik disiplinlerinin bir araya geldiği bir organizasyon oldu'' şeklinde konuştu.

''Bu yıl 30 bin civarında öğrencinin katılmasını bekliyoruz''

Mathleticyarışması hakkında detayları veren Şeker, ''Mathletic'de iki aşama var: Birincisi teorik aşama, burada tamamen çocuklarımızın 30 soruluk test çözmesini sağlamak istiyoruz. Sorular direkt matematik soruları değil, daha çok problem çözmeyi, sayı ve şekil örüntüleri arasında işlem yapabilmeyi veya algoritmik düşünebilmeyi ölçen sorular, kendi içerisinde kategorileştirme sorulardır. Bu 30 tane soru, öğrencilerin gösterdiği başarıya göre sıralanacakları bir test aşamasıdır. Bunu yapma sebebimiz şu: Geçtiğimiz yıl 5 bin öğrenci katıldı, bu yıl 30 bin civarında öğrencinin katılmasını bekliyoruz. 30 bin civarında öğrenci için atletizmin testlerin yapılabilmesi hem zaman açısından hem de mekan açısından teknik olarak mümkün değildi. Bu anlamda bir eleme gerçekleştirmemiz gerekti. 30 soruluk testi çözen çocuklardan başarı durumlarına göre kendi kategorilerinde ayrımda bulunacağız. 3'üncü sınıftaki öğrenci ile 12'nci sınıftaki öğrenciyi birbiriyle yarıştırmıyoruz. 3'üncü ve 4'üncü sınıflar ayrı kategori, 5'inci ve 6'ncı sınıflar ayrı kategori, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar ayrı kategori olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

''Öğrencileri birbirleriyle ile değil de kendileri ile yarıştırmak istiyoruz''

Şeker, sözlerine şöyle devam etti: ''13 Nisan'da gerçekleştireceğimiz ön elemenin ulusal sıralamasında kendi kategorisinde ilk 12'ye girmiş öğrenci,İstanbul'da 4 Mayıs'ta ağırlanacak. Ataköy Atletizm Salonu'nda atletizm etabını gerçekleştireceğiz. Buna final etabı diyoruz, adına ise 'Beden Matematiği Farkındalık Etabı' diyoruz. Bu etapta da öğrencilerin karşısına 4 tane parkur çıkacak. Matematik boyutu, teorik test aşamasında bitiyormuş gibi gözüküyor ama öyle değil, final etabında da matematik kullanılıyor. Bu esnada çocuklarımız, beden matematiğini tahmin edecekler. Finalde de 4 tane parkurumuz var. Sürat koşusu parkuru, kumda uzun atlama parkuru, gülle atma parkuru ve roket atma parkuru. Öğrencileri birbirleriyle ile değil de kendileri ile yarıştırmak istiyoruz, amacımız budur. Örnek; bir öğrenci sürat koşusu parkuru önüne geldiğinde görevinin ne olduğunu o esnada öğrenebilecek. İlgili hakemlerimiz öğrenciye diyecek ki, ''100 metrelik bir parkurumuz var, 100 metreyine kadar zamanda koşarsın? Hedefimiz, öğrencinin burada kendi tahminini gerçekleştirebilmesidir. 4 parkurda elde edilen puanları da toplayıp ortalamasını alarak final puanı oluşturuyoruz. 13 Nisan'da gerçekleştireceğimiz teorik sınav hesabında yüzde 60 ile finaldeki puanın yüzde 40 ile bir araya getirerek öğrencinin Mathletic puanını oluşturuyoruz. Bu da bir ulusal sıralama ortaya getiriyor. Ulusal sıralamada ilk 3 giren öğrenciler de ödüllerini alıp süreci tamamlamış oluyor''.

İlk etabının 13 Nisan tarihinde gerçekleştireceklerini belirten Şeker, ''Saat 10.00'da, 12.00'de ve 14.00'de üç ayrı seansta gerçekleştirilecek. Öğrencilerimiz 12 Nisan akşamına kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru bireysel olarak internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal medya hesaplarımızda da var. Aynı şekilde başvuru yapılabilecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hesaplarında da var'' dedi.

''Dezavantajlı öğrenciler de yarışacak''

Projeyi Avrupa Birliği'ne sunduklarını dile getiren Şeker, ''Avrupa Birliği'ndeki ilgili kişilere projemizi sunduğumuzda dediler ki, ''Bizim elit sporcu konseptimize son derece uygun bir yarışmadır. Çünkü kendi bedenini, niteliklerini ve yeteneklerini bilen sporcular, bizim için her zaman çok önemli ve başarılı oluyorlar. Bu yarışmanız buna katkı sağlıyor”. Yarışmacın birinci özelliği bu biz kendini tanıyan sporcuların ortaya çıkması için zemin hazırlayacağız. 2'ncisi ise bütün spor müsabakalarında yarışmacılar kız erkek olarak ayrılarak yarışır. Biz kadın ve erkek arasındaki ayrımı kaldırıyoruz. Bu anlamda yarışmamız, kız öğrencilerle erkek öğrencilerin birlikte yarışacakları yani cinsiyet ayrımı olmadığı bir yarışma formatında gerçekleşiyor. 3'üncüsü de dezavantajlı grupların bu yarışmada bulunuyor olması. Aslında bir engelli öğrencimiz, finalde engelsiz arkadaşlarıyla birlikte yarışabiliyor olacak. Çünkü bizim, sürat koşusunda olsun gülle atmada olsun en uzağa hızlı bir şekilde koşabilmek, ulaşabilmek ya da en uzağa atabilme gibi bir hedefimiz yok. Öğrencinin kendi yapabileceğini tahmin edebilmesi önemli. Bu anlamda dezavantajlı grupların yarışmamızda bulunabiliyor olması sıradışı bir kurgu, sıradışı bir özellik olarak kendisini gösteriyor'' diye konuştu.

''Yarışmamızı artık geleneksel hale getirmek istiyoruz''

Yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini vurgulayan Şeker, ''2 Nisan tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı bey ile birlikte Mektebim arasında bir protokol imzaladık. Artık yarışmamız sadece Mektebim'in değil, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarışması haline geldi. Aynı ortaklığı Türkiye Atletizmi Federasyon'u ile de gerçekleştirdik. Hem eğitimle hem de sporlar ilgili bir proje olduğundan dolayı. Aslında 2 kamu gücünü yanımıza partner olarak aldık. Yarışmamızı geleneksel hale getirip Mathletic 2020, Mathletic 2021 şeklinde her yıl gerçekleştirip bunu festivale bir şenliğe dönüştürmek istiyoruz. Avrupa Birliği vasıtasıyla uzun vade de Türkiye'deki bir bu tarz bir çalışmaların uluslararası bir hale gelmesini istiyoruz. Yarışmayı 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar bu sene için 19 ilde gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sene 81 ile yaymak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.