Mathieu Valbuena: "Galibiyete son derece ihtiyacımız var"

Olympiacos'un Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, “Bu galibiyete gruptaki konumumuz açısından son derece ihtiyacımız var. Umarım sonuç lehimize biter” dedi.

UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Olympiacos'ta müsabaka öncesi Fransız futbolcu Mathieu Valbuena basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmanın gurur verici bir şey olduğunu ifade ederek, “Fenerbahçe ile olan sevgi bağım kolay kolay sökülemez. Burada çok iyi vakit geçirdiğime inanıyorum ama bütün bu hisler geçmişte kaldı ben artık bir Olympiacos oyuncusuyum. Profesyonel olarak galibiyeti istiyorum ve onun için çabalayacağım. Bu galibiyete gruptaki konumumuz açısından son derece ihtiyacımız var. Umarım sonuç lehimize biter” şeklinde konuştu.

"Ateşli seyirci faktörünü göz önünde bulunduruyoruz”

Fenerbahçe'nin taraftarının desteğine de değinen Valbuena, “Galibiyeti isteyen bir takım olarak buraya geldik. Belli hedeflerimiz var. 3 puanla başladık ve puanları toplayarak bu turdan çıkmayı hedefliyoruz. Her iki takımın teknik direktörlerinin de Portekizli olması enteresan. Biz antrenörümüze çok güveniyoruz. Rakibimizin savunması oldukça iyi hücum gücü de bir o kadar kuvvetli. Bunun bilerek hazırlandık. Unutmamamız gereken bir de 12 numara var. Oldukça ateşli bir seyirci faktörünü de göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor”

Tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarının mental olarak Fenerbahçe müsabakasına hazır olduğunu vurgulayarak, “İnanın sıra dışı bir atmosfer olacağını ve taraftarın böyle bir atmosfer oluşturmak için tüm çabasını göstereceğini biliyorum ve arkadaşlarıma da ifade ettim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağımızı vurguladım. Avrupa Ligi sıra dışı bir organizasyon bunun bilincindeyiz. Maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe taraftarına en iyi şekilde cevap vereceğim”

Fenerbahçe taraftarının müsabaka öncesi kendisini tribüne çağırması durumunda kendisinin onlara en iyi şekilde cevap vereceğini aktaran deneyimli futbolcu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sevgi dolu bir ortamda bulunmanın mutluluğu içindeyim. Hislerimi inanın ki kelimelerle ifade edemiyorum. Geçen sene ayrılmış olduğum Marsilya ile bu sene de ayrılmış olduğum Fenerbahçe ile eşleştik. Yarın da taraftara en iyi şekilde cevap vereceğimden seyircilerin hiçbir şüphesi olmasın."