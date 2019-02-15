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Matias Aguayo dört yıl sonra tekrar Türkiye'de

Red Bull Music’in Minimüzikhol iş birliği, 22 Şubat’ta gerçekleşecek özel bir programla devam edecek.

Red Bull Music'in Minimüzikhol iş birliği, 22 Şubat'ta gerçekleşecek özel bir programla devam edecek. 22 Şubat Cuma günü Minimüzikhol'de gerçekleşecek gecede; farklı janraları başarıyla harmanlayan Mertkan AKD ile İstanbul/Londra merkezli müzik kolektifi Mousik'in hemen ardından techno sound'unun çağdaş temsilcisi Matias Aguayo sahnede olacak.



Elektronik müziğin en ilham verici isimlerinden biri olarak gösterilen Şilili vokalist, prodüktör/DJ Matias Aguayo, 22 Şubat Cuma gecesi Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahnede olacak. Red Bull Music'in programlamasını üstlendiği bu gecede dört yıl sonra Türkiye'ye gelen Matias Aguayo futuristik ve karanlık disko olarak adlandırılan techno sound'unun geniş bir yelpazesini dinleyicilere sunacak.


Minimüzikhol'de gerçekleşecek gecede 22.00'da İstanbul'un önemli mekanlarında Akufen, Ivan Smagghe, Tornado Wallace, LUM, Dada Disco, İnsanlar gibi isimlerle aynı sahnede yer alan Mertkan AKD, 00.30'da ise yeni yeteneklere el veren İstanbul/Londra merkezli müzik kolektifi Mousik sahnede olacak. Saatler 02.00'yi gösterdiğinde ise Matias Aguayo DJ setinin başında yerini alacak.

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