Matias Vargas: "Süper Lig'de çok kaliteli futbolcular, takımlar ve statlar var"

Adana Demirsporlu futbolcu Matias Vargas, Süper Lig'de çok kaliteli futbolcular, takımlar ve statlar olduğunu söyledi. Vargas, takım olarak Avrupa hedefinde olduklarının da altını çizdi.

Adana Demirspor'un Arjantinli futbolcusu Matias Vargas, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'a transfer süreci hakkında konuşarak, “Benim için çok zorlu bir süreçti. Oynamadığım bir süreçten geçiyordum ve çok fazla seçeneğim yoktu. Espanyol de beni göndermek istiyordu. Bir şekilde oynamaya başlayayım ve kendimi toparlayayım diye O dönemde Giresunspor'un çok ciddi bir teklifi vardı. Ben de aslında hava değişikliğine ihtiyaç duyduğumu fark etmiştim. Ama Giresunspor'dan teklif aldığım aynı günün akşamı Adana Demirspor oyuncusu Akintola'nın sakatlandığını ve sakatlandığı için benim menajerimi aradığını söylediler. Lucas Castro da buradaydı. Lucas'la aynı menajere sahip olduğumuz için kendimi iki gün içinde Adana Demirspor'da buldum. Başkanımızın beni beğendiği söylendi. Ben de bu sözleri duyunca buraya gelmek istedim” değerlendirmesini yaptı.

“Avrupa'yı hedefliyoruz”

Vargas, bu sezonki performansının sorulması üzerine, “Hedefi olan bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Kötü de oynamadım. Daha iyisini yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. Hatta mesela kaçırdığım net bir gol fırsatı var Bu ufak detaylar bizlerin hayatını her an değiştirebilir. Biz Avrupa'yı hedefliyoruz. Bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben de kendi üstüme düşeni sonuna kadar yapmaya hazırım. İyi bir kulübe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu güzel ve yetenekli takımın parçası olduğum için gerçekten mutluyum. Gerçekten kaliteli futbolculardan kurulan bir kadro olduğunu düşünüyorum. Biz buralara geldiysek çok çalışarak geldik. Bahsettiğim detaylar burada aslında Son maçlarda bir düşüşteymişiz gibi gözükse de aslında o detaylarda yatıyor hepsi. Bir üst direk olsun, verilmeyen bir penaltı olsun, atamadığımız, kaçırdığımız pozisyonlar olsun Son maçlarda biraz şanssızlıklarla mücadele veriyoruz. Ama bunun üstesinden geleceğiz. Hayalimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Bu konuda herkesin gönlü rahat olsun. Daha iyisini de yapabiliriz” yanıtını verdi.

“Süper Lig'de çok kaliteli futbolcular, takımlar ve statlar var”

Süper Lig'i değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, “Hayal ettiğimden çok daha iyi bir lige geldiğimi gördüm. Burada çok yüksek bir rekabet var. Neredeyse 10 takım çok dar bir puan aralığında mücadele veriyor. Bir futbolcu için bu rekabet duygusu inanılmaz motive edici bir durum. Çünkü her maç hayatınızı değiştirebilecek noktada önem taşıyor. Bu da tabiî her zaman sıkı çalışmak için bize güç veriyor. Baktığınız zaman çok kaliteli futbolcular, çok kaliteli takımlar, çok kaliteli statlar var. Yani gerçekten bir futbolcunun istediği her detaya sahip bir lig Mücadele gücü yüksek, hayal gücü yüksek, başarıya ve başarısızlığa o kadar yakın bir ligdeyiz. Her zaman konsantre bir şekilde oyundan kopmadan maçlara çıkmalıyız. Hiçbir zaman rahatlayamıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey” açıklamasını yaptı.

“İnanılmaz özel bir taraftar grubuna sahibiz”

Adana Demirspor taraftarına da değinen Arjantinli futbolcu, “İlk çıktığım maçtan itibaren çok özel bir taraftara sahip olduğumuzu anladım. Bize nasıl tezahürat yaptıklarını gördüm. Top rakibe geçince nasıl ıslık çaldıklarını gördüm. İnanılmaz özel bir taraftar topluluğuna sahibiz. Özellikle çok iyi gitmediğimiz, kaybettiğimiz dönemde gelip bizi motive ettiler. Hiçbir zaman desteklerini eksik etmediler. Hiçbir zaman sessiz bir maçımız olmadı. Bu bize ekstra güç veriyor. Ne kadar özel olduklarını da bize hep hissettirdiler. Sosyal medyada benden nefret etmediklerini görebiliyorum. Şaka bir yana, çok özel bir taraftara sahibiz. İyi günde ve kötü günde arkamızda olan bir topluluğumuz var. Bu bize ekstra güç veriyor” şeklinde konuştu.

“Önceliğim bu sezonu iyi geçirmek, anı yaşayan bir insanım”

Uzun vadeli planlar yapmadığını söyleyen Vargas, futbolda gelişim gösterdiği sürece kariyer planı yapabileceğini dile getirerek, “Uzun vadeli hedefleri olan bir insan değilim. Anı yaşamayı severim. En iyisini yapmaya çalışırım. Tek uzun vadede düşünebileceğim hedef kalan maçlarımızı en iyi şekilde oynayabilmek. Kulübün hedefleri doğrultusunda o hedeflere ulaşabilmek. Kendi hayatımda da böyleyim. Uzun vadede bunu yapmak istiyorum, şuraya gitmek istiyorum dediğim hiçbir şey yok. Anı yaşayan bir insanım. Önceliğim bu sezonu iyi geçirmek. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonra tatil geliyor. Tatilin tadını çıkartmalıyım. Hedefim o tatilden gerçekten keyif almak, ailemle zaman geçirmek. En uzun vadede görebildiğim şey bu. Tatil bitince sezon başı kampına katılmak O kampta Türkiye'ye mi gelirim, Espanyol'e mi giderim bilmiyorum. Kendimi bunaltmıyorum. Gelişim gösterirsem futbol kariyerime bu şekilde yön verebilirim” değerlendirmesini yaptı.

“Maradona, Arjantinlileri yansıtan bir karakterdi”

Arjantin'in efsaneleri Maradona ve Messi ile ilgili sorulan soruya Vargas, şu şekilde yanıt verdi:

“Aslında aralarındaki farkı çok net bir şekilde açıklayamayacağım. Maradona'yı oynarken izleme fırsatım olmadı. Ama Maradona'nın Arjantinlilerde yaşattığı duygulara şahit oldum. Babamda olsun, bizden büyüklerimizde, dedelerimizde, bütün Arjantin'deki onu görmüş insanlara yaşattığı duygulara tanıklık ettim. Size bunları anlatabilmek için şöyle bir örnek göstereceğim. Kendisi inanılmaz bir yetenekti ve o yeteneği ile Dünya Kupası'nı kazandığımızda İngiltere'ye karşı iki gol atmıştı. İngiltere ile bir savaştan çıkıyorduk biz O dönemde bunları o insanlara yaşattı. O duygular o kadar farklı ki sadece tanık olduğunuzda anlayabilirsiniz büyüklüğünü. Tabiî ki sadece bununla sınırlı değil. Diego Armando Maradona röportajlarında olsun, hayatında olsun Arjantinlileri yansıtan bir karakterdi. Düşündüğünü söylerdi. Kimseden çekinmezdi. Ne yapmak istediğini bilirdi. Onları yapabilmek için çalışırdı. Bizim için çok büyük bir örnekti. Lionel Messi'ye gelirsek Bana göre şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. İleride de onun en iyi oyuncu olduğunu söyleyen jenerasyonlar olacaktır."

"Balotelli play-station oynarken sinirleniyor"

İtalyan yıldız Mario Balotelli ile olan ilişkisini aktaran Vargas, "Çok güzel bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen her şeyi beraber paylaşıyor gibiyiz. Burada beraber oturuyoruz. Beraber yemek yiyoruz. Dışarda da beraber zaman geçiriyoruz. Akşam yemeğine beraber gidiyoruz. Şunu eklemek isterim; Mario'nun imajının oluşturulduğu bu dünyada aslında onun dışında ne kadar ince bir insana da arkadaşlık ettiğimi gördüm. Onun da bizler gibi canı yanabiliyor. Sevebiliyor, bu duyguları bizler gibi dolu dolu yaşayabiliyor. Aslında gösterildiği gibi birisi değil. Çok basit yaşamayı seven birisi. Sadece Play-Station oynarken sinirleniyor. Aynı benim gibi Çok güzel bir ilişkimiz var. İyi arkadaşız" şeklinde konuştu.