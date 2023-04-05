Mauro Icardi, bu sezonki 10. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray'da takımının ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içine sağ tarafından Nicolo Zaniolo'nun pasında ön direkte bulunan Icardi, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, böylece Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü attı. Spor Toto Süper Lig'den de 9 golü ile bulunan Icardi, bu sezonki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Arjantinli futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.