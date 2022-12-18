İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mauro Icardi, Florya'da fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin dün İstanbul’a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin dün İstanbul'a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.