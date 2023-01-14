Mauro Icardi: "Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara gelmesinde çevresinin çok etkisi olduğunu söyledi. Kendi evinde gibi hissettiğini ifade eden Icardi, Nef Stadyumu'nda da inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Havalimanında taraftarların inanılmaz bir karşılama yaptığını söyleyen Icardi, "Bütün ailemle, arkadaşlarımla birlikte geldik. Yolculuk sırasında da videolar yaptık, şarkılar söyledik ve inanılmaz bir karşılamaydı gerçekten. Çok keyif aldık. Çok güzel hissettik kendimizi" diye konuştu.

"Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu"

Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren 29 yaşındaki futbolcu, "Paris Saint-Germain'de hazırlık dönemindeydik. En çok Erden Bey ile görüştüm. Kendisi ile görüntülü konuşmalarımız oldu. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarım ve ailemle istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu. Buraya geldikten sonra da taraftarlar çok iyi karşıladı. Saha içinde, saha dışında sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladılar. Benim için çok güzel bir süreç oldu" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe derbisinde oynayabildiğim için çok mutlu oldum"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynadıkları Fenerbahçe derbisi için ise yıldız futbolcu, "Türkiye'ye geldiğimden bu yana herkes derbiyi kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve çok önemli maç olacağını söylüyordu. Sosyal medyadan da taraftarlar sürekli benimle iletişime geçiyordu. Herkes bana bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Öncesinde bir sakatlık yaşamıştım maalesef. Dolayısıyla ilk 11'de yer alamadım. Fakat son bölümde de olsa o maça girebilmek, maça katkı sağlamak benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisinde performansına da değinen Mauro Icardi, "Ben oynamaya hazırdım. Tabii gün sonunda bu hocamızın vereceği bir karar. Taktiksel seçimleri o yapıyor. Ben de girdikten sonra, 1 asist yaparak ve 1 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat hocamızın taktiksel seçimleri etkili olur, farklı konuların göz önüne alınması gerekebilir. Ben mutlu oldum, oynayabildiğim süre için ve takımıma yardımcı olabildiğim için" açıklamasında bulundu.

"Takımımız için, hocamız için oynamaya hazırım"

Ufak bir sakatlık geçirdiğini söyleyen Icardi, "Bu benim çok iyi hazırlanmamı sağladı aslında. O tedavi sürecinde kendimi iyi bir şekilde hazırladım. Fenerbahçe maçına yetişebildim. Şu anda da kendimi hazır hissediyorum. Takımımız için, hocamız için oynamaya hazırım" dedi.

"Hocamızı, kararı verirken zorlamamız gerekiyor"

Takımda hücum hattı hakkında konuşan Arjantinli golcü, "Gomis, gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Seferovic de öyle, Barış da. Biz bir takımız. Hocamızın seçimler yapması gerekiyor. Sadece 11 kişi oynayabiliyor sahada. Genç kardeşimiz Barış, son zamanlarda çok iyi performans sergiledi. Gomis zaten çok iyi. Haris de öyle. Hepimizin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Hocamızı, kararı verirken zorlamamız gerekiyor ki, kendi aramızda da sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda bizim tek bir amacımız var. Şampiyon olmak, kupa kaldırmak" değerlendirmesinde bulundu.

"Her maça, kazanmak için çıkmamız ve her maçı ciddiye almamız gerekiyor"

Türkiye'nin en büyüğü olarak, her hafta, her maça kazanmak için çıkmalarını gerektiğini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Bu şekilde de yapıyoruz. Derbi de olabilir, ligin sonundaki takımla karşılaşıyor da olabiliriz. Her maçın ne kadar önemli olduğunu aslında ilk oynadığım maçlarda da gördük. Birinde deplasmanda oynamıştık ve onu da kaybetmiştik maalesef. Görebiliyoruz ki, herhangi bir maçı kaybetmek söz konusu. Her maça, kazanmak için çıkmamız ve her maçı ciddiye almamız gerekiyor. Elimizde gelen her şeyi yapmamız lazım. Avantaj olarak da şunu söyleyebilirim. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hep birlikte, aynı amaç için çalışmaya devam edersek sezon sonunda şampiyon da biz oluruz, kupaları kaldıran da" diye konuştu.

"Stadyumda inanılmaz bir atmosfer var"

Nef Stadyumu'nun inanılmaz bir atmosferi olduğunu söyleyen Mauro Icardi, "Birçok büyük kulüpte, birçok güzel statta oynama şansı buldum. Burada da inanılmaz atmosferlerden biri var diyebilirim. Aynı zamanda ben Paris Saint-Germain'de forma giyerken, Şampiyonlar Ligi maçında buraya gelip oynamıştım. O zaman da aynı izlenimleri yaşamıştım. Şimdi de bu takımın bir oyuncusu olarak aynını hissediyorum" şeklinde konuştu.

"İlk golümü attığımda içimden gelen hareket buydu"

Gol sevincini neden yaptığını anlatan Icardi, "Serie A'da Sampdoria - Genoa maçında oynarken, bu maç orada bir klasik aynı zamanda. O maçtan kalan bir sevinç. Daha 19 yaşındaydım ve ilk kez 11'de sahaya çıkmıştım. Maçın son dakikalarıydı. Orada ilk golümü attım ve içimden gelen hareket buydu. Ben de o hareketi yaptım, o günden bu yana da yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sol ayağıyla attığı gollerin hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, "500 sayfayı bilmiyorum ama (gülerek) Fenerbahçe maçında, bir derbide sol ayağımla gol attım. Şimdiye kadar 2 tane var. Onu yazabiliriz en azından (gülerek). Umarım çok daha fazlasını atarım ki daha fazla hikaye yazılabilsin" dedi.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Kendini evinde gibi hissettiğini anlatan Icardi, "Daha önce de söyledim, kendimi evimde gibi hissediyorum buraya geldiğim zaman. Çünkü milli takımları olsun, ligleri olsun sürekli inanılmaz, tutkulu bir şekilde taraftarlar destekliyor takımlarını ve oyuncularını. Bu da kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden biri. Burası Arjantin'e çok benziyor. Taraftarın bu tutkusu, bizi desteklerken karşı tarafa da yoğun bir baskı yapıyor. Bunu her zaman büyük bir güç olarak hissediyoruz O güç bizim için iyiyken, rakiplerimiz için de zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bizim için güzel bir his tabii ki" açıklamasında bulundu.

"45 milyon Arjantinli yıllardır çok istedi"

Arjantin'in FIFA Dünya Kupası kazanmasının sorulması üzerine golcü futbolcu, "Bununla ilgili bir paylaşım yaptım. 45 milyon Arjantinli gerçekten yıllardır çok istedi. Yıllardır futbol çok önemli Arjantin'de. 2014'te final oynadık. Orada kaybettik maalesef. Amerika'da aynı şekilde istediğimiz şeyleri yapamadık. İtalya ile final oynadık. Futbolun en üst seviyesine gelmeyi hak eden ama henüz gelemeyen bir ülkeydi. O seviyeye gelmiş olduğumuz için çok mutluyum. Özelikle Messi'yi de koymamım nedeni de her şeyi kazanmıştı fakat sadece tek Dünya Kupası kalmıştı. Gerçekten hak ettiği bir şeydi. O yüzden onu koymak istedim. Arjantin'in çok iyi oyuncuları var, dünya seviyesinde oyuncuları var ve bu seviyedeki oyuncuların da kazanması gereken bir kupaydı" diye cevap verdi.

"Aramızın iyi olması daha rahat ve iyi çalışmamızı sağlıyor"

Galatasaray'da takım arkadaşları ile ilişkisinden de bahseden Mauro Icardi, "İspanyolca konuşanlarla biraz daha yakın olabiliyorum. Lucas, Sergio, Mata, Nando ile İspanyolca konuşuyorum. Onun dışında Mertens ve Seferovic ile İtalyanca konuşuyoruz. Gençlerle de aramız çok iyi. Onun dışında ise, günlük olarak çok yardımcı oluyor tabi bu tarz güzel ortamın olması. Aramızın iyi olması daha rahat ve iyi çalışmamızı sağlıyor. Bu da maçlarda iyi işler çıkarmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Gol de atınca uğur getirdiğine inanıldı"

Saçlarının sarıya boyamasıyla ilgili olarak ise Icardi, "Gördüm gerçekten bir sürü kişi saçını boyatıyor. Aslında çok üzerine düşünmedik Lucas ile. Beşiktaş maçından önce ona, 'Saçımı boyatacağım' dedim. O da 'Tamam yapalım' dedi. O şekilde gelişti. Daha sonra Beşiktaş maçını oynadık. Ardından sosyal medyadan herkes saçını boyatıp bu şekilde bana atmaya başladı. Çok hoş bir ortam oluştu bizim için. Hoşumuza gitti bu. Kesinlikle, gol de atınca uğur getirdiğine inanıldı. Eğer maçı kaybetmiş olsaydık insanlar saçını sarıya boyatmayabilirdi (gülerek)" dedi.

Dövmelerinin hikayelerini anlatan Arjantinli golcü futbolcu, "Küçükken başladım aslında dövme yaptırmaya. Hepsinin farklı anlamları var. Özellikle ailemi temsil eden birçok dövmem var. Vücudumun neredeyse tamamını kapladım. Benim için çok önemli olan şeyleri vücudumda taşımak istiyorum. O yüzden de ailemi sürekli yakın hissetmek için dövmelerimde onlara yer vermek istedim" ifadelerini kullandı.

"Genel olarak evde olmak hoşuma gidiyor"

İstanbul'da yaşamıyla ilgili soruya 29 yaşındaki futbolcu, "Çoğunlukla evdeyim aslında. Antrenmana geliyorum. Antrenmandan sonra evime dönüyorum. Evde olmayı seviyorum. Akşamları bazen yemeğe çıkıyorum. Genel olarak evde olmak hoşuma gidiyor" diye cevap verdi.

Türk yemeklerinin ve müziklerinin hoşuna gittiğini belirten Mauro Icardi, "Soyunma odasında arkadaşlarım müzik koyuyorlar. Bu da genellikle Türk Müziği oluyor. Hoşuma gidiyor. Onun dışında takım arkadaşlarımı yemeğe götürmüştüm. O zaman Türk Yemeği yenen bir restorana gitmiştik. Çok hoşuma gitmişti. Orada keyif aldım. Çok aşırı seçici de değilim hoşuma gidiyor dolayısıyla" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımız sahada çok yardımcı oluyor"

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Icardi, "Net bir mesajım var. Hep beraber olmamız buna devam etmemiz gerekiyor. Şu an çok iyi bir dönemdeyiz. Çok güzel bir an yaşıyoruz. 8 maç kazandık. Taraftarlarımız sahada çok yardımcı oluyor. Umarım sene sonunda onların hepsini mutlu ederiz" diyerek sözlerin tamamladı.