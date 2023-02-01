Mauro Icardi gol sayısını 8'e çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ümraniyespor attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.