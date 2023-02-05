Mauro Icardi gol sayısını 9'a çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor'a penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 53. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Yıldız futbolcu, Dries Mertens'in golünde de pası veren isim oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece hepsi Süper Lig'de olmak üzere bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.