İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mauro Icardi'nin sağlık durumu belli oldu

Galatasaray antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin çekilen MR sonucunda, sağ üst arka adale grubunda 2.

Galatasaray antrenmanda sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin çekilen MR sonucunda, sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.