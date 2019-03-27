Mavi bayraklı plaj ödüllerinin galibi Antalya oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, mavi bayrağa en çok Antalya plajlarının sahip olduğu görüldü. Böylelikle Antalya'da 200 tane mavi bayrak ödüllü plaj olduğu görülürken, onu 100 ödüllü mavi bayraklı plaj ile Muğla'nın takip ettiği saptandı. Türkiye'de çeşitli illerin mavi bayrak ödüllü plajlara sahip olduğu da ayrıca belirlendi. Bununla birlikte sadece bir tane mavi bayrak ödüllü plaja sahip şehirler ise Van ve Kırklareli olarak dikkat çekti. Yalova, Sakarya, Adana'da 2 mavi bayraklı plaja sahip iken, Düzce'de 3 adet olduğu kayıtlara geçti.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Mavi bayraklı plajlarla alakalı 2 bin 640 haber yansıması tespit edilirken, mavi bayraklı plajların yaz aylarının turizm başlığında en çok konuşulan ve halk tarafından en çok tercih edilen plajların arasında olduğu görüldü. Tatil sezon hazırlık ve planlarının sürdüğü şu dönemlerde, mavi bayraklı plajlar halkın en çok aradığı tatil başlıkları arasında başı çekti.