Mavi İnci Ödülleri'nde İhlas Medya'ya 2 ödül birden

Mavi İnci Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ Yılın En İyi Genç Kadın Muhabiri Ödülü'ne layık görülürken Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay da Yılın En İyi Eğitim Yazarı Ödülü'nü aldı.

Mavi İnci Ödülleri dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki törene sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede jüri üyeleri tarafından yapılan oylamada çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. Burak Akan Medya organizasyonunda düzenlenen sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal'ın üstlendiği gecede Yılın En İyi Genç Kadın Muhabiri Ödülü'nü İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Böbrek Vakfı gibi kurumlardan da ödülü bulunan İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ, gecede yaptığı konuşmada layık gören herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Törende Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay da gecede Yılın En İyi Eğitim Yazarı Ödülü'ne layık görüldü. Birçok ismin ödül aldığı gecede Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yılmaz Morgül, Yılın Girişimci İş Kadını Nagihan Karadere, Yaşam Boyu Onur Ödülü Mehmet Ali Erbil, Spor Özel Ödülü'nü ise Beşiktaş Spor Kulübü yöneticilerinden Fatih Hakan Avşar aldı. Burak Akan Medya Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan ise törende yaptığı konuşmada ödüllerin layık görülen kişiler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna inandıklarını ifade ederek tüm isimleri tebrik etti.

“Haberin her aşamasında çalışan emek veren tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum”

Yılın En İyi Genç Kadın Muhabiri Ödülü'nü alan İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ törende yaptığı konuşmada, “Bu geceyi organize eden, emeği geçen, ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu gecede çok önemli, çok değerli isimler ödül aldı. Onların arasında benim de olmam büyük gurur. Haberin her aşamasında çalışan emek veren, görev yapan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim”

Yılın En İyi Eğitim Yazarı Ödülü'nü alan Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay ise gecede, “Karar vericilerin harekete geçmesi noktasında elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Ödülün bana takdim edilmesi noktasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.