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Mavi kapaklar umut olacak

Eyüpsultan’da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile oluşan "Çocuk Meclisi”, sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile oluşan "Çocuk Meclisi”, sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.



Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, hem çevre duyarlılığına dikkat çekmek hem de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye sağlamak amacıyla “Mavi Kapak Kampanyası”nı başlattı. Çocuk Meclisi üyeleri mavi kapakları toplayarak plastiğin doğaya karışmasını önlerken, bir taraftan da engelli kardeşlerine tekerlekli sandalye hediye ederek onlara yardımcı olacaklar. 19 Ocak tarihine kadar Bilgi Evlerinde toplanacak olan kapaklar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne ulaştırılarak akülü ve aküsüz sandalyeler teslim alınacak.

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