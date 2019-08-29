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Mavi Koridor Rallisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Haliç Kongre Merkezi’nden start alan Mavi Koridor Rallisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ulaştı.

Haliç Kongre Merkezi'nden start alan Mavi Koridor Rallisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaştı. Rallide yer alan araçlar havadan görüntülendi.



Enerji şirketleri Gazprom ve Uniper ortaklığında 2008'den beri düzenlenen Mavi Koridor Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle ilk kez İstanbul'dan yola çıktı. Öğlen saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nden start alan Mavi Koridor Rallisi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaştı. Rallide yer alan araçlar havadan görüntülendi. Yola çıkan araçlar, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bitiş noktası olan Almanya'nın Griefswald kentine kadar gidecek. Proje ile doğalgazın motor yakıtı olarak kullanımının yaygınlaşması hedefleniyor.

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