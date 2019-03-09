İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mavi Vatan Tatbikat'ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'nda

Mavi Vatan Tatbikat’ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı’ndan geçiyorMavi Vatan Tatbikat’ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor.

Mavi Vatan Tatbikat'ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor


Mavi Vatan Tatbikat'ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor. Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiler kılavuz gemi eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.