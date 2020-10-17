Mavi Vatan'da tam yol ileri

Türkiye'nin “Mavi Vatan”a bakışı araştırmayla ölçüldü. Araştırmaya göre, ülkemizin “Mavi Vatan” kavramını doğru kullandığını belirten katılımcıların oranı yüzde 75,4 olurken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de iddia ettiği haklara sahip olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 86,1 oldu.

Araştırma Şirketi Areda Survey'in Eylül ayındaki güncel konuları içeren Sosyometre Araştırması önemli sonuçları ortaya koydu. Türkiye genelini temsil eden 3 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de iddia ettiği haklara sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 86,1 oldu. Araştırmaya göre Mavi Vatan kavramının kullanımını doğru bulan katılımcıların oranı yüzde 75,4 olarak belirlendi.

2-6 Ekim 2020 tarihleri arasında Areda Survey PBDP'si kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, Türkiye gündemindeki önemli konuları mercek altına aldı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin dışişleri politikası, Mavi Vatan kavramı, doğalgaz aramaları ile PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyona ilişkin sorular sorularak halkın nabzını tutma fırsatı sundu.

Dış politika yüz güldürdü

Araştırmada, “Türkiye'nin son zamanlarda Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de takip ettiği dış politikayı nasıl karşılıyorsunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 72,5'i “Doğru buluyorum” yanıtı verdi. Aynı soruya “Yanlış buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 27,5.

Ayrıca araştırmada yer alan, “Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bazı yerleşim alanlarını dış güvenliğini gerekçe göstererek kontrolü altında tutuyor. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz?” şeklindeki soruya “Doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 74,3 olurken, “Yanlış buluyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 25,7'de kaldı.

“Mavi Vatan” kavramı

Son dönemlerde sıkça zikredilen “Mavi Vatan” kavramı, Eylül ayı Sosyometre Araştırması'nın ana gündem maddelerinden biri oldu. Araştırmada katılımcılara, “Siz bu kavramın kullanımını nasıl karşılıyorsunuz?” şeklinde sorulan soruya, yüzde 24,6 “Yanlış buluyorum” derken, yüzde 75,4 ise “Doğru buluyorum” dedi.

Enerji arama faaliyetleri

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam eden enerji arama faaliyetlerinin de sorulduğu araştırmaya göre, ülkemizin Doğu Akdeniz'de petrol bulacağını düşünenlerin oranı yüzde 69,8 iken, düşünmeyenlerin yüzdelik oranı ise 30,2 oldu. Araştırmada yer alan “Sizce Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'de iddia ettiği haklara sahip midir?” sorusuna katılımcıların yüzde 86,1'i ‘evet' derken, yüzde 13,9'u ‘hayır' yanıtını verdi.

Sınır ötesinde operasyona yeşil ışık

Türkiye'nin PKK'ya karşı sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar da Sosyometre Araştırması'yla yeniden gündeme geldi. Katılımcıların yüzde 86,1'i operasyonları doğru bulduğunu ifade ederken, yüzde 13,9'u da yanlış bulduğunu söyledi.