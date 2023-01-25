Mavi Vatan'ı koruyacak olan Türkiye'nin ilk uçak gemisi havadan görüntülendi

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi görüntüsü ile dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanı taşıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak TCG Anadolu veya Anadolu L-400 isimli amfibik hücum gemisinin son durumu havadan görüntülendi. Büyük bir kısmı tamamlanan 232 metre genişliğindeki gemi tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. TCG Anadolu ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemi olma özelliğini taşıyor. 2014 yılında yapımına başlanan geminin çalışmalarında sona gelindi. TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Geminin bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilme özelliği bulunuyor. Kıtalararası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Mavi Vatan'ı koruması bekleniyor. 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak rampa da eklenmiş. Gemide görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli veya farklı uçakların kullanılması planlanıyor. Toplam bin 400 kişiyi taşıyabilecek kapasitedeki gemi 700 kişilik amfibi gücü 8 deniz çıkarma aracını taşıyabiliyor. Gemi, içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olacak. BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen SİHA geliştirdiklerini ve bir yıl içerisinde hazır olacağını duyurmuştu.

110 Bayraktar TB3 insansız hava aracı taşıyabilecek

50 ila 110 adet Bayraktar TB3 insansız hava aracı veya Bayraktar Kızılelma 8 adet As532 veya CH-47F helikopter, 4 adet T-129 ATAK helikopteri 2 adet S70-B SEAHAWK genel maksat helikopteri, 6 adet F358 bulundurabiliyor. 232 metre genişliği, 58 metre yüksekliği bulunan TCG Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı bulunuyor. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.

“Dosta güven, düşmana korku salabilecek bir gemi”

Kriz, gerginlik ve çatışma durumlarında dosta güven, düşmana korku salabilecek bir gemi olduğunu ifade eden Mavi Vatan kavramının mimarı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Üzerindeki kuvvetler ile her yere aktarım yapabilme kabiliyetine sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermesi açısından oldukça önemli bir gemidir. Bölgenin ve dünyanın istikrarıyla barışına katkı sağlayacak bir unsurdur. İnsani yardım ve tahliye harekatlarında çok önemli görevler icra edebilir. TCG Anadolu gemisi üzerinde hava araçlarını taşıyabilen çok maksatlı bir amfibi hücum gemisidir. Bu geminin üzerinde orijinalinden farklı olarak bir uçuş rampası yaptırıldı. Yani dikey iniş ve kalkış yapabilecek uçaklar için düzenleme yaptırıldı. Dolayısı ile uçak gemisine çevrilmiş bir durumdadır” dedi.

“Güney Kore bizden gördü, rampa ekletmeye başlattı”

Gemi bir amfibik taburu taşıyabileceğini ifade eden Yaycı, “50 ila 110 adet arasında TB3 Bayraktar, İHA'lar, SİHA'lar, Kızıl Elma'yı, atak helikopterleri, genel maksat helikopterlerini üzerinde bulundurabilecek çok önemli bir güç çarpanıdır. 1 gemi birkaç kat gücünüzü artırır. Bu özelliğini kuvvet güçlerinizi aktarım özelliğini taşıdığı için alıyor. Bu gemi ile bir amfibik gücü deniz aşırı bir yere götürüp harekat icra edebiliyoruz. Dünyada örnek olarak bu gemi için özel olarak SİHA'lar ve İHA'lar modifikasyon ediliyor. Bu gemilerden İspanya'da mevcut bu gemilerden. Güney Kore bizden gördü kendi amfibi hücum gemilerine rampa ekletmeye başlattı. Bu rampa sayesinde uçak konuşlandıracak seviyeye geliyorlar” diye konuştu.

“Üzerinde 12 adete kadar uçak konuşlandırabilecektir”

Amfibik hücum gemilerinin normalinde uçak rampası olmadığını ifade eden Yaycı, “ Türk Deniz Kuvvetleri geleceği görerek bu gemiye bir rampa eklettirdi. İnşallah uçaklarımızda bu gemide olur, milli muharip uçağımız, dikey iniş kalkış yapabilen uçaklarımız olur. O zaman bu gemiye küçük bir uçak filosu eklenmiş olur. O zaman tam anlamıyla güç aktarım kabiliyetine sahip oluruz. Öncelikle söyleyelim bu bir uçak gemisi değildir. İnşallah devlet büyüklerimizin sözlerinden bunu anlıyoruz büyük bir uçak gemisine de sahip oluruz. Bu gemi üzerindeki amfibik tabur araç ve gereçleri ile alacaktır. Yani tankları ve zırhlı personel taşıyıcılar gibi bunların hepsini birlikte alabilecektir. Üzerinde 12 adete kadar uçak konuşlandırabilecektir. Türk Deniz Kuvvetleri bunun gibi 5 adet daha gemiyi koruyabilecek güce sahiptir” dedi.