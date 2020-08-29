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Mavi Vatanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı videosu büyük beğeni topladı

Pendik Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle hazırladığı anlamlı video büyük beğeni topladı.


Pendik Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı. Videoda hepsi ağustos ayında gerçekleşen Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girişi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı alışı ve Mohaç Savaşı'na yer verildi. Ardından yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ağustos ayındaki Dumlupınar Zaferi ve Atatürk'ün “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!” emrine değinilerek “Oruç Reis” görseliyle birlikte “Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mavi vatana sahip olma ve yeni zaferlere ulaşma zamanı” mesajı verildi. Video 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun mesajı ile son buldu.

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