‘Mavzer' Saraybosna Film Festivali'nde yarışacak

Fatih Özcan'ın yazıp yönettiği 'Mavzer', 26. Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nde ana kategoride yarışacak.

Başrollerini Serhat Kılıç ve Ozan Çelik'in paylaştığı 'Mavzer', Niğde'nin Çamardı ilçesinde çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli filmin yapımcılığını Enes Erbay üstlendi. Ortak yapımcı ise TRT.

Film daha önce Boğaziçi Film Festivali TRT Ortak Yapım Ödülü ve Bosphorus Film Lab Working Progress Kültür Bakanlığı Özel Ödülüne layık görüldü. 14-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini de yapacak olan 'Mavzer', ana yarışmaya Türkiye'den katılan tek film olma ayrıcalığına da sahip.

Türk filmlerinin festivallerde yer almasının önemli olduğunu belirten Yönetmen Fatih Özcan, Mazver'in Saraybosna Film Festivali'nde hem ana yarışmada yer almasından hem de dünya prömiyerini yapıyor olmasından çok mutlu olduğunu ifade etti.