İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Max Kruse'den ameliyat sonrası ilk mesaj: "Ben iyiyim"

Apandisit operasyonu geçiren Fenerbahçeli Max Kruse, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler.

Apandisit operasyonu geçiren Fenerbahçeli Max Kruse, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" açıklamasını yaptı.


Dün akşam saatlerinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den, operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi. Alman yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenerek, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" dedi.


Kruse'nin ani gelişen operasyonunu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı tv programında, "Kruse, hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" sözleriyle ifade etmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.