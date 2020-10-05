Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, Türkiye'den kendisinin rekorunu kıracak Formula 1 hayranlarını bekliyor. Red Bull Pit Stop Challenge oyununda en iyi zamanı elde eden 3 kişi, takım pilotları Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek.

Aston Martin Red Bull Racing yarışı henüz Türkiye'ye gelmeden başlattı. Formula 1'in pit stop rekortmeni Aston Martin Red Bull Racing, pit stop hızında kendisine rakip arıyor. 82 saniyeye çeken ekip, bu performansa Türkiye'den meydan okuyacak Formula 1 severleri bekliyor.

Red Bull Pit Stop Challenge oyununda dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyan ve oyunun puan tablosunda ilk 3'e giren yarışmacılar, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek. 1 Ekim - 10 Kasım arasında devam edecek mücadelede en iyi 5 zamanı elde edenler özel ödüllerin de sahibi olacak.

Yer çekimsiz ortamda da en hızlı

Pit stop rekorunu bir sezonda 3 kez kıran Aston Martin Racing, çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Star City Uzay Tesisleri'nde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stop'u 20 saniyenin altında tamamlayan ekip, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmıştı.