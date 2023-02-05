Maxi Gomez, Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı

Trabzonspor'un Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez, Galatasaray karşısında 13. saniyede kaydettiği golle Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Nef Stadyumu'nda karşılaşırken, ligin en hızlı gollerinden biri kaydedildi. Müsabakanın 13. saniyesinde Galatasaraylı futbolcuların hatasında topu kapan bordo-mavililerde Maxi Gomez ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomez böylece lig tarihindeki en hızlı 3. golü atan isim oldu.

Süper Lig tarihinde en erken golü 2021-2022 sezonunun 6. haftasında 22 Eylül 2021 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Medipol Başakşehir maçında kaydedildi. Müsabakanın 10. saniyesinde Gaziantep FK'lı futbolcu Muhammet Demir attı.

2008-2009 sezonunun 13. haftasında 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehirspor ile Denizlispor arasındaki mücadelede de 12. saniyede Denizlisporlu futbolcu Darryl Bevon Roberts rakip fileleri havalandırmıştı.