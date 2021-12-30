İş Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, sundukları yeni uçuş kartıyla ilgili “Maximiles uçuş programımızın en yeni üyesi Maximiles Black'i benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, alışverişlerde daha yüksek mil kazandırması ve böylece Maximiles Black sahiplerinin bedava uçak bileti ile seyahat etmek istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmeleri” dedi.

Türkiye İş Bankası, Visa işbirliğiyle müşterilerine yeni bir uçuş kartı sunuyor. Seyahat severlere daha yüksek oranda mil kazandıran Maximiles Black, bedava uçak biletine daha hızlı ulaşma imkanı da veriyor. Ayrıca kartın sahiplerinin İş Bankası'ndaki varlık birikimi arttıkça mil kazanım oranları da artıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre kart sahipleri bölge ve yolcu kotası olmadan, sabit mil tutarlarına ulaşmak zorunda kalmadan uçak bileti fiyatı kadar mil hesabı üzerinden biriktirdikleri MaxiMilleri ile veya mil biriktirmeyi beklemeden avans millerle uçabiliyor. Bir yandan yüksek oranlarda MaxiMil kazanıp daha fazla bilete daha hızlı ulaşırken, kartın Visa Signature özelliğiyle seyahatlerinde yurtdışındaki birçok ayrıcalıktan yararlanabiliyor.

“Maximiles Black ve Visa Signature özelliğiyle bambaşka bir dünya oluşturacağız”

İş Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, yaptığı açıklamada, “Ödeme sistemleri alanındaki gücümüzü, dijitalleşmenin getirdiği değişimler ve ekonomideki gelişmeler sonucu, bireylerin farklı ihtiyaçları ve beklentilerine her daim cevap verecek şekilde kullanıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin çeşitliliği ile her alanda akla gelen ilk kart markası olma amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın en son çıktısı olarak tüm seyahat severleri yepyeni bir kart ile tanıştırıyoruz. Maximiles uçuş programımızın en yeni üyesi Maximiles Black'i benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, alışverişlerde daha yüksek mil kazandırması ve böylece Maximiles Black sahiplerinin bedava uçak bileti ile seyahat etmek istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmeleri” dedi.

Yeni uçuş kartının, ürün ve hizmetlerin çeşitliliğiyle her alanda akla gelen ilk kart markası olma amacıyla yürüttükleri çalışmaların en son çıktısı olduğunu vurgulayan Lüle, “Visa işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Maximiles Black ve Visa Signature özelliği ile seyahat etmeyi, farklı destinasyonlarda farklı deneyimler yaşamayı isteyen herkesin ‘Benim Dünyam' diyeceği Maximiles Black programı altında bambaşka bir dünya yaratacağız” diye konuştu.

“Avrupa'daki ilk Visa Signature kart”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de Maximiles Black programının Avrupa'daki ilk Visa Signature kart olduğunun altını çizdi. Sıklıkla seyahat edenleri güncel ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerle buluşturmayı önemsediklerini belirten Tezel, şöyle dedi: “İş Bankası Maximiles Black programı, Visa Signature özelliği sayesinde kart hamillerine hem uçtan uca seyahat deneyimleri hem de günlük hayatlarında çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor. İş Bankası işbirliğiyle Visa'nın Avrupa'daki ilk Signature kartını Türkiye'de hayata geçirmekten ve seyahat severleri kendilerine özel tasarlanmış faydalarla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Maximiles Black'e Maximum Mobil'den, İşCep'ten ya da İş Bankası şubelerinden başvurulabiliyor.