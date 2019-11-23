Mazlum Çimen Maltepeli müzikseverlerle buluştu

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Anlattığı hayatın içinden hikayeler ve sevilen türküleri ile Maltepelilere unutulmaz bir gece yaşatan Mazlum Çimen'e vatandaşlar da eşlik etti.

Maltepe Belediyesi'nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan usta sanatçı Mazlum Çimen'e, Maltepeli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Konser, sinema oyuncusu İhsan Yüce'nin şiirinden uyarlanan ve tiyatro sanatçısı Mümtaz Sevinç'in seslendirdiği şiirle başladı. Daha sonra sahneye çıkan ve birçok film ve diziye müzikleriyle hayat veren Çimen, bağlamasıyla sevilen eserlerinden örnekler sundu. Türk edebiyatının büyük ismi Can Yücel'in Deniz Gezmiş için yazdığı “Aşk Olsun Sana Çocuk” isimli eserine ve usta şair Ahmed Arif'in “Hasretinden Prangalar Eskittim” isimli unutulmaz eserine güçlü yorumuyla hayat veren Çimen, müzikseverlere duygusal anlar yaşattı. Çimen'in babası Nesimi Çimen için yazdığı “Gittin Gideli”, “Başımın Belası” gibi eserlerine halk da eşlik etti. “Çimen Türküleri” isimli albümünden deyiş ve türküler seslendiren sanatçı konseri “Bilmem Şu Feleğin” türküsüyle sonlandırdı.