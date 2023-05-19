MBA Okullarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı

Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yenilikçi Gençler Buluşması konseptiyle kutlandı.

MBA Okullarının tüm kampüslerinde ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan törenlerde birbirinden farklı ilham veren ve heyecan uyandıran performanslarla gerçekleşti.

MBA Okulları öğrencileri modern dans, bale, halk oyunları ve vals gösterileri, CrossAction, tekvando, basketbol spor şovları, okul orkestrası şarkıları, senato başkanları konuşmaları, şiir ve oratoryo performansları eşliğinde Türk Gençliğine armağan edilen böylesine özel bir günü coşkuyla kutladılar.

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve MBA Okulları kurucusu Dr. Hüseyin Bozkurt'un dünyanın en büyük robotik şampiyonasına Türkiye Şampiyonu olarak Türkiye'yi Vex Robotik Dünya Şampiyonasında temsil eden MBA Okulları Maker Must takımının ödüllerini takdim ettiği törende Dr. Hüseyin Bozkurt: "MBA Okullarının tüm öğrencileriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Enerjiniz, duruşunuz, başardıklarınız, başarmak için kurduğunuz hayalleriniz bizim için çok değerli. Eminim ki yenilikçi ve genç bakışınız ülkemizin global başarılarına imza atacak” dedi.

Yenilikçi Gençler Buluşmalarına katılan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı ise: “Sizler Atamızın emanetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne sıkı sıkıya bağlısınız. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ödün vermeden, yenilikçi, vizyoner ve bilimsel tutumunuzla daha iyi bir dünyaya ilham olacağınızdan eminim” diyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.