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M.Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni’nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.


Devre arası transfer döneminde kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

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