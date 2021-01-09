İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mbaye Diagne 9. golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki 9.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 9. golünü kaydetti. Diagne bu golleri ligde oynadığı son 7 mücadelede attı.


Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, gollerine Gençlerbirliği karşısında da devam etti. Son olarak Konyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Diagne, Başkent ekibine de 1 gol attı. Başarılı futbolcu, mücadelenin 27. saniyesinde attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.


29 yaşındaki futbolcu, bu gollerle bu sezon ligdeki 9. gol sevincini yaşadı. Senegalli golcü söz konusu golleri ligde oynadığı son 7 karşılaşmada kaydetti. Diagne'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.


Süper Lig'de 9 gole ulaşan Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında da 10 gollü Aaron Boupendza ve Cyle Larin'i yakaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.