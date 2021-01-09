Mbaye Diagne 9. golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki 9.
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 9. golünü kaydetti. Diagne bu golleri ligde oynadığı son 7 mücadelede attı.
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, gollerine Gençlerbirliği karşısında da devam etti. Son olarak Konyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Diagne, Başkent ekibine de 1 gol attı. Başarılı futbolcu, mücadelenin 27. saniyesinde attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
29 yaşındaki futbolcu, bu gollerle bu sezon ligdeki 9. gol sevincini yaşadı. Senegalli golcü söz konusu golleri ligde oynadığı son 7 karşılaşmada kaydetti. Diagne'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.
Süper Lig'de 9 gole ulaşan Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında da 10 gollü Aaron Boupendza ve Cyle Larin'i yakaladı.