Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mario Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne eski takımına karşı oynadı. Teknik Direktör Fatih Terim tarafından müsabakada 11'de görevlendirilen Diagne, 90 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Bu sezon 17 Kasımpaşa, 2 de Galatasaray formasıyla ligde mücadele eden 27 yaşındaki futbolcu, 21 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Mbaye Diagne, devre arası transfer döneminde Paşa'dan sarı-kırmızılılara transfer olmuştu.